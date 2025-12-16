高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。2025年12月16日に放送された第12週「カイダン、ネガイマス。」の第57回で金縛りに悩むヘブンのために大雄寺へお祓いにいった一同。その場で住職（伊武雅刀さん）が話した怪談が、ヘブンとトキの運命を変えることに…。その回で紹介された「子育て幽霊」のお話を再配信いたします。＊＊＊＊＊＊＊＊＊空前のホラーブームが起