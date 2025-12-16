J1アビスパ福岡は16日、J2いわきからDF辻岡佑真（24）を完全移籍で獲得したと発表した。183センチ、83キロの辻岡は今季いわきからJ3ギラヴァンツ北九州に期限付き移籍で加入し、J3リーグ36試合で2得点。左足からの精度の高いキックを武器にセンターバックやサイドバックで躍動し、堅い守りを誇った北九州のDF陣を支えた。辻岡はクラブを通じて「アビスパ福岡の勝利に貢献できるように日々自分を高めていきたいと思います」な