気象庁は15日午後、山口県を含む九州に「高温に関する早期天候情報」を発表した。21日ごろから、10年に1度程度しか起きないような著しい高温になる可能性があるという。九州北部地方（山口県を含む）高温に関する早期天候情報12月21日ごろから、かなりの高温（かなりの高温の基準:5日間平均気温平年差＋2.8℃以上）九州北部地方（山口県を含む）の向こう2週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ込む日もあるため