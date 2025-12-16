高齢者の心身の機能向上につなげる介護予防教室が4日、化粧品メーカー「資生堂」の福岡久留米工場（福岡県久留米市田主丸町鷹取）であった。60〜80代の男女約20人が参加し、日常生活でできる運動やメーク術を体験した。同社と市が開催。家にひきこもりがちな高齢者に、運動やメークを通し健康寿命を増進し、外出や社会参加のきっかけを作る狙い。参加者はまず、筋トレや有酸素運動を交互に行うサーキットトレーニングを体験