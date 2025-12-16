横浜F・マリノスは12月16日、来シーズンよりスポーティングダイレクターに鈴木健仁氏が就任することを発表した。現役時代は日産FCファーム、横浜M、京都、G大阪、神戸、仙台で活躍。引退後は新潟のスカウトや福岡の強化部長などを歴任。今季まで千葉のゼネラルマネージャーを務めていた。 「98年途中にクラブを離れてから27年振りに戻る機会をいただきました」クラブの公式サイトを通じて、新SDはコメント。決意を示し