自宅の庭で倒れている73歳の母親を保護せず放置したとして、40代の兄と妹が逮捕されました。母親はその後、死亡しました。保護責任者遺棄の疑いで逮捕されたのは、奥谷誠容疑者と妹の知子容疑者です。警察によりますと2人は、今月12日、茨城県茨城町で同居する73歳の母親が自宅の庭で倒れて起き上がらないことを知りながら、およそ2日間にわたり保護をせず放置した疑いがもたれています。母親は、現場で死亡が確認されています。お