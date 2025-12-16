レッドソックスとナショナルズが１５日（日本時間１６日）、若手有望株の投手同士のトレードを発表した。レ軍からは右腕ルイス・ペラレスがナ軍に、一方のナ軍からは左腕ジェイク・ベネットがレ軍に放出された。ＭＬＢトレードルーマーズによれば、ナショナルズが元レッドソックスのＧＭ補佐のポール・トボニを球団事業部長に迎え、フロントオフィスや選手育成部門にレ軍の元スタッフを数人採用したことも今回のトレード成立の