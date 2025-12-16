１１月に右肘の内側側副靱帯修復手術を受けたパドレスのダルビッシュ有投手（３９）が１５日（日本時間１６日）、地元サンディエゴのチャリティーイベントに参加した。パドレスはこの日、球団公式インスタグラムを更新。日本語で「ダルビッシュ選手が、本日のホリデー・ギビング・ツアーに参加してくれました！」と記し、ユニホーム姿で子どもたちと笑顔でふれ合うダルビッシュのショットをアップ。公式Ｘ（旧ツイッター）で