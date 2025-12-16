青山商事が、独自開発の快適機能を備えたビジネスシューズ『ガムリーソール AIR シューズ』を発売した。昨年登場し好評を博した『ガムリーソールシューズ』に、通気性という新たな機能を加えて進化させたモデルで、全国の洋服の青山店舗および公式オンラインストアにて取り扱う。【写真】新感覚の高反発を生み出す『ガムリーソール AIR シューズ』の靴底近年、ビジネスウエアの自由度が広がる中、ビジネスシューズにも見た目だ