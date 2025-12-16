着替え中の少女の下着を盗撮したなどとして、性的姿態撮影処罰法違反や建造物侵入などの罪に問われた北海道千歳市立中教諭の男（41）は16日、名古屋地裁で開かれた初公判で「間違いありません」と起訴内容を認めた。