日本将棋連盟の清水市代会長は16日、出産不戦敗の規定を巡り「ファンの皆さま、関係者の皆さまにご心配とご不安をおかけいたしましたことを深くおわび申し上げます」と謝罪し、より良い制度と運営体制の構築に全力で取り組んでいくと述べた。