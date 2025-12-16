記者会見する赤間防災相＝16日午前、内閣府政府は「北海道・三陸沖後発地震注意情報」（注意情報）の発表に伴う、すぐに逃げられる態勢の維持など「特別な備え」の呼びかけを16日午前0時に終了した。大規模地震が起きる可能性は低下しているものの、赤間二郎防災担当相は同日朝の記者会見で「可能性がなくなったわけではない」と強調。避難場所の確認、家具の固定といった日常生活で取るべき防災行動を住民に引き続き求めた。