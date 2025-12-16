元ブラジル代表DFチアゴ・シウバ(41)がフルミネンセを退団する意向のようだ。ブラジル『グローボ』が報じている。世界屈指のセンターバックとして知られるT・シウバは、チェルシー時代にUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)優勝を経験し、ミランやパリSGでも活躍。2024年に古巣フルミネンセに復帰していた。同メディアによると、2026年6月の契約満了を待たずにフルミネンセを離れる決断を下した模様だ。現在、息子たちがチェ