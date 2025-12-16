韓国人が2025年の1年間を振り返り、「最もよくやったこと」と「最も後悔していること」を挙げたアンケート結果が発表された。【注目】日本人の約9割が「中国嫌い」に“大共感”の韓国ロッテメンバーズは11月20日から22日にかけて、リサーチプラットフォーム「ライム」を通じて韓国全国の成人1000人を対象にアンケート調査を実施した結果を12月16日に発表した。調査によると、回答者の28％が2025年を振り返って「最もよくやったこと