3i株式会社は、24枚撮りの135フィルム「HARMAN Phoenix II 200 135-24」を12月11日（木）に発売した。価格は1,964円。 「HARMAN Phoenix II」は、同社が取り扱うHARMAN Technology製の第2世代カラーネガフィルム。従来の「HARMAN Phoenix」からコントラストや粒状性を改善し、より繊細な表現が可能となったという。 同社は7月16日に、36枚撮りの135フィルム「HARMAN Phoenix II 200 135-36」と、120フィルム「HARMAN