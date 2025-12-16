【速報】妊娠出産めぐる福間香奈女流六冠の要望叶う　将棋連盟が「重複したら対局者変更」のタイトル戦規定を削除 MBSニュース

日本将棋連盟「女流棋士公式戦番勝負対局規定」の一部変更を発表

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 日本将棋連盟は15日、女流棋士公式戦番勝負対局規定の一部変更を決定した
  • 対局日程が産前6週間、産後8週間と重複時は対局者の変更をするというもの
  • 妊娠・出産に伴う合理的な配慮がされていないとして見直しを求めていた
記事を読む

