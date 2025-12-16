レストラン&バー「水戯庵」(東京都中央区日本橋)は2026年2月より、週末限定の体験型ラウンジ「Tokyo Underground Arts Society Produced by SUIGIAN(トーキョー・アンダーグラウンド・アーツ・ソサエティ)」を開始する。Tokyo Underground Arts Society Produced by SUIGIANイメージ同店は、東京・日本橋の福徳神社の森の地下に位置する。週末限定の体験型ラウンジは、日本の伝統文化に最先端の音楽、ファッション、アート、