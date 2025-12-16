アニメ『ケロロ軍曹』の20周年記念プロジェクトとして製作される劇場版新作のタイトルが発表。あわせてティザービジュアルと特報映像が解禁された。【動画】『ケロロ軍曹』16年ぶりの劇場版最新作、特報をチェック！1999年より「月刊少年エース」（KADOKAWA）で連載中の漫画家・吉崎観音による大人気作品『ケロロ軍曹』。2004年4月にアニメ放送がスタートしてから20周年を迎えた2024年4月1日には、公式YouTubeチャンネルにてア