2026年1月4日（土）、NHK大河ドラマは新たな幕を開きます。豊臣秀吉とその弟・秀長の生涯を軸に、彼らを取り巻く人々の波乱の人生と魅力を描く『豊臣兄弟！』がいよいよスタートします。放送開始に先立ち、物語の舞台となる歴史の息づく地をめぐるプロローグ企画をお届けします。本稿では、豊臣兄弟の主君・織田信長が天下布武の象徴として築いた伝説の城・安土城を取り上げ、［前編］［後編］の2回に分け、その魅力に迫ります。［