鳥羽国際ホテルに、三重とミジュマルの魅力が詰まった期間限定のアフタヌーンティーが登場。みえ応援ポケモンのミジュマルと優雅なひとときを過ごせる「三重県×ミジュマル アフタヌーンティー」が楽しめます☆ 鳥羽国際ホテル「ザ・ロビーラウンジ」三重県×ミジュマル アフタヌーンティー 料金：1名4,400円 ※前日18時迄の予約制提供期間：2026年3月1日(日)〜4月30日(木)提供時間：11:30〜13:00、13:30〜15:00の