ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。今回は2025年12月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「おさるのジョージ」グッズを紹介します！ セガプライズ「おさるのジョージ」グッズ 登場時期：2025年12月より順次投入店舗：全国のゲームセンターなど NHK Eテレの人気アニメ「おさるのジョージ」グッズが、セガプライズに続々登場。2025年12月は外