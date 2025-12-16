１５日、河北省唐山港京唐港区コンテナターミナルのヤード。（ドローンから、唐山＝新華社配信／劉満倉）【新華社北京12月16日】中国国家統計局が15日に発表した11月の一定規模（主要事業の年間売上高2千万元、1元＝約22円）以上の工業企業の増加値（付加価値額）は前年同月比4.8％増、前月比0.4％増となった。1〜11月の増加値は前年同期比6.0％増となり、国民経済は全体的に安定を保ち、安定の中で前進する発展基調を維持した。