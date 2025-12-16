姫路城で「すす払い」を行う陸上自衛隊員＝16日午前、兵庫県姫路市世界遺産の姫路城（兵庫県姫路市）で16日、陸上自衛隊員たちが1年の汚れを落とす恒例の「すす払い」を行った。命綱を着けて大天守の屋根や石垣に登り作業。「白鷺城」と称される美しい姿をすっきりと際立たせ、新年の準備を整えた。陸自姫路駐屯地が市の依頼で実施する「クリーン作戦」の一環で、今年で50回目。レンジャー隊員10人が地下足袋を履いて登り、長