タレントの若槻千夏（41）が16日までに自身のインスタグラムを更新。親交の深いタレントの誕生日を祝った。「コンサート終わってさっしー誕生日お祝い」と書き出した若槻。タレントのアンミカと指原莉乃の誕生日を祝うディナーの様子をアップした。「おめでとう〜毎年お祝いできて嬉しい」とコメント。3人で仲良く笑顔を見せる写真を披露した。