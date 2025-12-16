ＤｅＮＡ・牧秀悟内野手（２７）が１５日、横浜市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持の２億５０００万円でサインした。牧は「１４３試合、出たい中でケガで１年間戦えなかったので、チームに迷惑をかけました」と話した。会見では「メジャーは見ますしワールドシリーズも見て興奮しますし。いろんな方がメジャーへ行くということで、入団してから少しずつ、やってみたいなという気持ちは湧いています」とメジャーへ