中国国際航空は、名古屋/中部〜上海/浦東・北京/首都線を12月15日から運休する。名古屋/中部〜北京/首都線は、エアバスA320型機を使用して週3往復を運航していた。中国国際航空のみが運航している単独路線。名古屋/中部〜上海/浦東線は、ボーイング737-800型機を使用して1日1往復を運航していた。いずれも機材繰りが理由で、運休期間は2026年3月28日まで。これにより、中部国際空港への中国国際航空の乗り入れはなくなることになる