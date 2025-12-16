◆リーガロイヤルホテル大阪のいちごビュッフェ。フレッシュいちご、ショートケーキやタルト、いちごサンド、できたてオムレットもリーガロイヤルホテル大阪の「オールデイダイニング リモネ」にて、いちご尽くしのスイーツが揃う、冬の「いちごビュッフェ」を開催。期間は、2026年1月15日（木）から3月11日（水）まで。“いちごの日”からビュッフェがスタート！ショートケーキやタルトなどのスイーツ、いちごラテやフレッシュ