芸術的な直接FK弾だ。現地12月15日に開催されたプレミアリーグ第16節で、マンチェスター・ユナイテッドはボーンマスとホームで対戦。４−４のドローに終わった。壮絶な乱打戦で輝きを放ったのが、ユナイテッドのブルーノ・フェルナンデスだ。31歳のポルトガル代表MFは、２−３で迎えた77分、ペナルティエリア手前左の位置で得たFKでキッカーを務める。短い助走から右足を振る。放たれたボールは綺麗な放物線を描いて、ゴール