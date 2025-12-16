◆家族行事のあとは、わたしの時間。年末年始に行きたい“ひとり贅沢ランチ”5選！有名シェフの一軒家や銀座のホテルも 写真：Le Pristine Tokyo年末年始は、家族のために動き続けていたという人も少なくないはず。にぎやかな時間がひと段落したあと、ふと一息つきたいとき。新しい年のことを考えたいとき。そんな年始にこそ楽しみたいのが、誰の予定にも合わせない、“おひとりさま贅沢”な時間。ホテルレストランやフレンチ、有