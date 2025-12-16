規定の見直しを求め、10日に記者会見する福間香奈女流六冠＝大阪市北区日本将棋連盟は16日、妊娠出産で女流タイトル戦が事実上不戦敗となる規定を削除すると発表した。4月に施行した規定について、福間香奈女流六冠（33）やタイトル戦の倉敷藤花戦を主催する岡山県倉敷市から見直しを求め要望書が出されていた。連盟は新たな規定の在り方を巡り検討委員会を設置し議論する。外部も含め幅広く意見を聞く方針だ。連盟の清水市代