モデルで女優の谷まりあ（30）が16日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「お仕事で日本のとある所に行きました」と書き出した谷。お茶目な表情で空港コーデをアップした。オーバーサイズのケーブルニットにゆったりとしたパンツ、キャップを合わせたカジュアルなスタイル。「どんどん寒くなってるので暖かくしてね」と添えた。ファンからは「まりあちゃんめちゃくちゃ可愛すぎる」「めちゃめちゃお似合い