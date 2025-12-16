日本人Jリーガーの移籍金問題を考える前編香川真司が約4000万円でボルシア・ドルトムントに引き抜かれてから15年。2025年夏に高井幸大がトッテナム・ホットスパーにおよそ10億円で移ったが、同世代の南米の逸材には100億円以上もの移籍金が投じられている。これを見れば、日本人選手は今も買い叩かれているように見える。この状況に打つ手はないのか、それとも──。Jリーグフットボール本部のダイレクターふたりに、実情と解決