プロ野球ブルペン史潮崎哲也が語る西武必勝リレー「サンフレッチェ」誕生の軌跡（後編）1989年11月26日、東京・赤坂プリンスホテルで行なわれたドラフト会議。１位指名で新日鉄堺の野茂英雄に８球団が競合したなか、松下電器（現・パナソニック）の潮崎哲也は西武から単独１位指名を受けた。その５日後、潮崎が憧れていた巨人・鹿取義隆の西武移籍が決定。外野手の西岡良洋と１対１の交換トレードだった。当時の心境を潮崎に聞く