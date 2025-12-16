プロ野球ブルペン史潮崎哲也が語る西武必勝リレー「サンフレッチェ」誕生の軌跡（前編）巨人の鹿取義隆がリリーフとしての立場を確立する1984年。徳島・鳴門高の１年生だった潮崎哲也は、連日、画面に映る鹿取の勇姿を見ていた。のちに西武で同僚となるわけだが、当然、当時はまったく想像もつかないこと。はたして、どんな存在だったのか──。通算523登板で82勝、55セーブを挙げた潮崎に聞く。シンカーを武器に１年目から活躍