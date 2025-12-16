ユネスコによれば、世界の約40％にあたる79の教育制度が学校などでのスマホやSNS使用を制限している。2025年にはフランス、オーストラリアなどがより踏み込んだ規制を始めた。一方で、デジタルスキルが不可欠な現代の子供には賢明な使用法を教えることが重要との意見もある。ジャーナリストの池田和加さんは「世界は日本とは全く異なる答えを選び始めた」という――。写真＝iStock.com／Anisa Dwi Rahayu※写真はイメージです - 写