クリスマスは、できることなら好きな人と一緒に過ごしたいもの。では、意中の男性からデートに誘われたいときは、LINEをどのように活用するといいのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケート調査を参考に、「気になる男性にクリスマスデートに誘ってほしいときのLINE」をご紹介します。【１】「あなたもぼっちクリスマスなら付き合ってあげてもいいよ」と上から目線でデートに誘わせる「強気で行っても