日本の名曲をカバーした韓国歌手の楽曲が、音源チャートで急上昇し注目を集めている。【写真】「大谷翔平を想起させる」ソン・シギョン元マネ歌手ソン・シギョンは12月15日、「何でずっと上がってるの…うーん？」「UP」というコメントとともに、音源チャートの順位をキャプチャした画像を公開した。チャートによると、ソン・シギョンがカバーした桑田佳祐の『白い恋人達』は、18位から12位へと上昇した後、9位まで順位を伸ばし、