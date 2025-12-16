Googleは個人情報がダークウェブ上に流出しているかどうかをスキャンできる「ダークウェブレポート」というサービスを提供しています。このダークウェブレポートが2026年2月16日に終了することが発表されました。ダークウェブ レポートの更新について - パソコン - Google 検索 ヘルプhttps://support.google.com/websearch/answer/16767242Googleはダークウェブ上で取引されている侵害データに含まれる「名前」「住所」「電話番号