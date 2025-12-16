ディズニーはOpenAIとライセンス契約を結び、ディズニーキャラクターを動画生成AIのSoraで描写できるようにしました。このライセンス契約の期間は3年間ではあるものの、独占期間は1年のみなので、それ以降は他のAI企業と同様の契約を結ぶことが可能であることが明らかになっています。Disney's OpenAI stake is 'a way in' to AI, Iger tells CNBChttps://www.cnbc.com/2025/12/11/disney-open-ai-iger-altman.htmlDisney's OpenAI