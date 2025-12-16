岡山県／伊原木隆太 知事対策本部会議 高病原性鳥インフルエンザの感染が確認された兵庫県の養鶏場から、ニワトリのフンが岡山県美作市の処理施設に搬入されていたことが分かり、県が16日、防疫措置を始めました。 岡山県が対策本部を設置し、現在の状況や今後の対応などを確認しました。 岡山県によりますと15日、兵庫県姫路市の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザに感染した疑いがあるニワトリが見つかり、16日朝