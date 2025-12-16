日本将棋連盟は１６日、女流棋士公式戦番勝負規定の一部変更、公式戦番勝負対局規定検討委員会の立ち上げを発表した。９日、福間香奈女流六冠が６月に新たに制度化された「対局の日程と出産予定日の前後計１４週の期間が一部でも重なる場合、対局者が変更される」をめぐって、連盟へ要望書を提出。翌１０日に大阪市内で会見を行っていた。連盟は同規定について「昨年の女流番勝負における調整を踏まえ、制度設計面での今後の