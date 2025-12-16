金子恭之国土交通大臣は、けさ行われた会見で、気象庁が発表する津波警報・注意報などの対象地域名について、「市町村名も示すよう変更する」と発表しました。津波警報などの表示名をめぐっては、12日に行われた参議院予算委員会で、北海道選出の自民党・船橋利実議員が「対象地域名が地元住民にとって馴染みがなく、分かりにくい」などとして発表方法の見直しを求め、その場で高市総理が金子国交大臣に検討を指示していました。こ