DeNAの牧秀悟内野手（27）が16日、横浜市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持の2億5000万円でサインした（金額は推定）。【日程】侍ジャパンが連覇を狙うWBC、3月5日に開幕 ！ 初戦は6日、東京ドームで台湾戦プロ5年目の今季は、8月1日に登録を抹消されるまで全93試合に出場し、打率.277、16本塁打、49打点をマーク。8月7日には、「左MP関節尺側側副靭帯修復術」の手術を行ったことを発表し、その後は長期離脱し、リハビ