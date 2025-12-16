きのう夜、神奈川県相模原市の住宅街で火事が2件、相次ぎました。きのう午後9時すぎ、相模原市南区で木造2階建て住宅から火が出ているのを通りがかった警察官が見つけ、「室内から叫び声が聞こえる」と110番通報しました。警察などによりますと、火はおよそ5時間後に消し止められましたが、住宅は全焼。庭から1人の遺体が見つかり、この住宅に1人で暮らす男性（70代）と現在、連絡が取れていないということです。また、きのう午後1