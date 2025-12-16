日本将棋連盟は16日、妊娠出産で女流タイトル戦が事実上不戦敗となる規定を削除すると発表した。4月に施行した規定について、福間香奈女流六冠やタイトル戦の倉敷藤花戦を主催する岡山県倉敷市から見直しを求め要望書が出されていた。