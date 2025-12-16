アメリカのトランプ大統領は合成麻薬「フェンタニル」を大量破壊兵器に指定する大統領令に署名しました。アメリカトランプ大統領「きょう歴史的な大統領令に署名し、アメリカに流入するフェンタニルの脅威から国民を守るため、さらなる一歩を踏み出す」トランプ大統領は15日、合成麻薬「フェンタニル」を大量破壊兵器に指定し、司法省や国務省などに摘発の強化を指示しました。アメリカ政府は、大量破壊兵器を「多数の人々に危害