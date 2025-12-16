補正予算の概要与野党は16日の参院予算委員会理事会で、経済対策の裏付けとなる2025年度補正予算案を同日昼に予算委で採決する日程で大筋合意した。衆院で議員定数削減を巡り混乱が生じないことが前提で、16日中に参院本会議で可決、成立する見通しとなった。一般会計の歳出は物価高対応や成長戦略投資で膨らみ、計18兆3034億円と新型コロナウイルス禍後で最大となる。補正予算案は衆院本会議で与党と国民民主、公明両党などの