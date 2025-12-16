ウクライナの和平計画をめぐるアメリカとウクライナの代表団による協議を受けて、トランプ大統領は合意に「最も近づいている」と話しました。アメリカトランプ大統領「これまでで最も（合意に）近づいていると思う。何ができるか見極める」トランプ大統領は15日、アメリカとウクライナの代表団がドイツのベルリンで2日連続で行った和平計画をめぐる協議について、合意への期待感を示したうえで、「多くの命を救いたい」と強調し