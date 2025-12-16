FOMCで3会合連続となる利下げが決定したあと、一時1ドル＝155円を割り込む展開となった先週の米ドル／円相場。今週は日銀政策決定会合や11月米雇用統計など注目の経済指標発表が多く予定されていますが、これを受けて過去3週間続いた「155〜157円」の狭いレンジを大きく抜ける可能性があると、マネックス証券チーフFXコンサルタント・吉田恒氏はみています。今週の予想レンジと、考えられる相場展開について、本記事で詳しくみてい