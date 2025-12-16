日本では、相続財産が4800万円を超えると相続税が課せられ、最高税率は55％にも達します。かつては外国人であっても日本に住んでいれば、母国の財産にまで課税が及ぶ制度でした。こうした仕組みは国際的な批判を呼び、改正を重ねて現在の形に至りましたが、「死後までも課税する国」という印象は今も根強く残っています。富の再分配を目的とする制度が、果たして公平と言えるのでしょうか。相続税、4800万円を超えると55％の重税日